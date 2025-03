La figura femminile secondo Dante. Appuntamento alla Galleria Alda Costa

In occasione del DanteDì, Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, e nell’ambito delle iniziative copparesi relative alla Giornata internazionale dei diritti della donna, l’incontro di approfondimento di oggi ai Corsi di Cultura Ugo Coluccia verterà sul tema "Le figure femminili di Dante". L’appuntamento del programma de l’Albero di C., che si terrà alle 16.30 Galleria Alda Costa, avrà come relatrice Stefania Balducci. La docente di letteratura condurrà i presenti in un viaggio tra le principali figure femminili della Commedia viste attraverso lo sguardo di Dante: quali sono i loro caratteri e in che misura riflettono la propria percezione nella società del tempo.