La filarmonica della Scala omaggia Brahms

È uno dei concerti più attesi della stagione 2025/2026, e la inaugura nel migliore dei modi: domani – al teatro Comunale Claudio Abbado, alle 18 – sarà a Ferrara Musica la Filarmonica della Scala, che torna nella città estense dopo due anni, diretta da Michele Mariotti, tra i più importanti direttori d’orchestra della scena internazionale, per un programma che accosta due brani molto celebri: la Quarta Sinfonia di Brahms e il Secondo Concerto per violino e orchestra ‘La campanella’ di Paganini, che verrà interpretato da Giuseppe Gibboni, primo violinista a riportare all’Italia il Premio Paganini, nel 2021, dopo ben 24 anni, e già ospite di Ferrara Musica nel 2022.

La serata costituisce uno degli ‘highlights’ del cartellone di Ferrara Musica, caratterizzato da diversi appuntamenti con le migliori orchestre italiane e internazionali, guidate da grandi direttori. Il concerto è un’occasione davvero speciale per il pubblico ferrarese, e non a caso fa registrare il sold out: la Filarmonica della Scala è una delle più grandi orchestre al mondo, capace di consolidare negli anni una posizione di spicco nel panorama della musica internazionale grazie alla qualità assoluta dei suoi musicisti e alle collaborazioni con i più eccellenti artisti.

Il Concerto n. 2 in si minore di Paganini, che apre il concerto, è stato composto nel 1826. Il secondo movimento trae ispirazione dal movimento lento del Concerto n. 24 in si minore di Giovan Battista Viotti composto una trentina d’anni prima, mentre è il terzo movimento, il brillante rondò finale, a dare lo spunto per il celebre titolo, per i tintinnii del triangolo che vengono ripresi e imitati dal violino solista. È diviso in tre movimenti: Allegro maestoso; Adagio; Rondo andantino.

Nella seconda parte del programma verrà proposta la Sinfonia n. 4 in mi minore op. 98, composta fra 1884 e 1885. La prima esecuzione, il 25 ottobre 1885 con l’orchestra della Cappella ducale di Meiningen diretta dallo stesso Brahms, fu un successo notevole, confermato nella tournée successiva diretta da Bülow in Germania e Olanda. Il compositore tedesco concepì i suoi lavori sinfonici, e quest’ultimo in particolare, come punto di arrivo di un lungo cammino di ricerca e di indagine sull’orchestra, in cui giunse a rielaborare echi beethoveniani, richiami al folklore e tecniche compositive sviluppate dalla riflessione sulle forme antiche.

Per approfondire la conoscenza del sinfonismo brahmsiano, Ferrara Musica ha organizzato anche una conferenza del musicologo Giorgio Pestelli che si terrà sempre domani alle 16.30 al Ridotto del Teatro Comunale. L’ingresso è libero.