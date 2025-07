La Filarmonica di Tresigallo per una sera ospite a San Carlo

Sabato alle 21 il paese di San Carlo sarà teatro di un evento musicale speciale, capace di unire tradizione, passione e spirito di comunità. In viale Galileo Galilei 9, la Filarmonica San Carlo accoglierà con entusiasmo la Banda Filarmonica di Tresigallo per un concerto che si preannuncia coinvolgente e ricco di emozioni.

A dirigere l’esibizione sarà il professor Paolo Lenzi, figura di spicco nel panorama musicale bandistico, noto per la sua capacità di coniugare rigore tecnico e sensibilità artistica.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Terre del Reno, rappresenta un’importante occasione per valorizzare il ruolo delle bande filarmoniche come presidi culturali e aggregativi sul territorio. Queste formazioni non solo tramandano un repertorio musicale ricco e variegato, ma sono anche autentici punti di riferimento per la vita sociale e culturale delle nostre comunità.

L’incontro tra la Filarmonica San Carlo e la Banda Filarmonica di Tresigallo è un segnale forte di collaborazione tra realtà locali, che scelgono di mettere in comune le proprie esperienze e competenze per offrire ai cittadini una serata di qualità, aperta a tutti e gratuita.

Il concerto sarà l’occasione perfetta per godersi buona musica all’aperto, riscoprire il piacere dello stare insieme e celebrare l’impegno di tanti musicisti e volontari che ogni giorno lavorano per tenere viva una tradizione importante.

