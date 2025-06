La Filarmonica San Carlo in piazza Repubblica. Un’estate in musica

Domani sera, alle 21,15 in piazza Repubblica a Tresigallo, terzo e penultimo appuntamento con i concerti estivi, organizzati dalla locale associazione musicale Arianna Alberighi Scuola di Musica -Filarmonica Tresigallo.

Ad esibirsi sul palco la Filarmonica San Carlo.

L’evento rientra nella gestione degli scambi musicali che la Filarmonica di Tresigallo effettua tutti gli anni dal 1976, con Bande, Orchestre a fiati, Fanfare, regionali e non solo, al fine di conoscere, apprezzare altre realtà musicali, condividere brani, tecniche, metodologie e perché no, un felice momento conviviale perché, come è noto sapere, la musica unisce, non divide, un musicista ha solo amici.

L’ingresso alla piazza è libero.