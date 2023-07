La Filodrammatica Mirabellese Presenta "Alla Bersagliera" in Piazza I Maggio - Giancarlo Pirani

TERRE DEL RENO

La Filodrammatica Mirabellese, in occasione dell’intitolazione di piazza I Maggio al Presidente Giancarlo Pirani, sabato presenterà la commedia dialettale dal titolo ‘Alla bersagliera’ di Alfredo Pitteri. In scena, Mauro Manferdini, Giorgio Zaniboni, Ivana Beltrami, Alessandra Toselli, Davide Lambertini, Cristiano Zaniboni, Lidia Verri, Nedda Cantadori, Elisabetta Lodi, Aristide Fini. Lo spettacolo sarà alle 21 in quella che sarà dunque ufficialmente piazza I Maggio – Giancarlo Pirani.

"Una serata importante per noi attori e per i nostri fans che ci hanno regalato affetto in questi anni – dicono - per ricordare il nostro Gianchy che con grande impegno e costanza ha portato avanti questo progetto sociale e solidale per numerosi decenni. Lo ricorderemo insieme all’amministrazione comunale che intitolerà la piazza Primo Maggio con il suo nome. E potremmo festeggiare sul palco anche i 60 anni della Filodrammatica, che non sono pochi!"