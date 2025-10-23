La finanza secondo Micheli

Il ridotto del teatro comunale di Ferrara “Claudio Abbado” oggi alle 17,30 spiterà la presentazione del libro “Il capitalista riluttante” di Francesco Micheli, finanziere e mecenate, presidente dell’associazione Ferrara Musica, con la moderazione e l’introduzione di Francesca Colombo, direttrice generale e culturale di Bam, biblioteca degli alberi di Milano, e la partecipazione di Marco Gulinelli, assessore alla Cultura del Comune di Ferrara, e Riccardo Maiarelli, presidente della Fondazione Estense. L’ingresso è libero. Braccio destro di Eugenio Cefis, sodale e rivale di Enrico Cuccia, a stretto contatto con Carlo De Benedetti e Raul Gardini, commensale di Roberto Calvi, in barca con Gianni Agnelli e Marco Tronchetti, socio dissociato di Armani, Francesco Micheli è sempre stato nel cuore del potere economico italiano. Eppure, si è sempre mostrato schivo al riguardo: un capitalista riluttante, forse perché il suo percorso viene da lontano. Parte da Parma, da un padre pianista e docente, da una madre molto attenta alla scelta della scuola migliore. Oggi, passati gli ottant’anni, Micheli ripercorre nel suo primo libro, edito da Solferino Libri, questo viaggio che lo ha reso unico nel panorama della nostra finanza: innamorato del mare, del volo, fine musicista, raffinato collezionista d’arte, tutto sempre mantenendo quella spontaneità e curiosità nei confronti del mondo che lo ha animato sin da bambino.