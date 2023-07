La fine della banca Carife, parte l’azione contro i revisori "Deloitte risarcisca"

di Federico Malavasi

I risparmiatori traditi di Carife si preparano all’ennesima battaglia giudiziaria. Stavolta il ‘bersaglio’ è la società di revisione dei conti Deloitte & Touche. Ad annunciare la nuova azione legale sono il Codacons, l’Adusbef e l’avvocato Gisella Rossi. La decisione di chiamare in causa in sede civile la società di revisione parte da un assunto, spiegato dall’avvocato Bruno Barbieri, presidente regionale del Codacons. "Nonostante l’assoluzione, dalle sentenze penali sul caso Carife emerge chiaramente che i revisori dei conti non avrebbero potuto certificare i bilanci della banca – afferma il legale –. I risparmiatori sono quindi stati tratti in inganno, in quanto hanno investito o non disinvestito i propri titoli sulla base di quei bilanci". Ecco quindi, puntualizza Barbieri, "la responsabilità della Deloitte, che chiameremo a risarcire".

L’idea è quindi quella di unire le forze, creare un collegio legale formato dai difensori del Codacons, dell’Adusbef e l’avvocato Rossi per portare avanti una serie di iniziative sul territorio, tra cui alcune assemblee per spiegare agli associati la ratio di questa nuova mossa. "Il risparmiatore – aggiunge Barbieri – deve essere interamente risarcito con gli interessi e la rivalutazioni dalla data della perdita alla data del rimborso, con la detrazione soltanto di ciò che ha già ottenuto dal Fir (Fondo indennizzo risparmiatori, ndr)". Ma le associazioni fanno anche un passo ulteriore. L’azione civile che stanno per intentare (e che ha già raccolto circa 130 pre-adesioni) sarà rafforzata da una consulenza che affiancherà l’atto di citazione. "Confidiamo in un esito positivo – affermano Barbieri e i colleghi Rossi, Vincenzo Bellitti e Lorenzo Buldrini per Adusbef –, anche sulla base di quanto emerso dalle sentenze penali".

I legali spiegano anche la ragione per la quale non agiranno contro Bper, la banca ‘subentrata’ a Carife: "L’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato è che Bper non sia tenuta a rispondere dei danni ad azionisti e risparmiatori. Per questo non intraprenderemo quella strada". Le assemblee con i risparmiatori inizieranno a settembre. Nel frattempo, le associazioni valuteranno se intentare la causa civile a Ferrara o a Milano, città in cui ha sede la Deloitte. Sui tempi non si sbilanciano. "Le tempistiche del processo civile ruotano intorno ai due anni – conclude Barbieri –. Speriamo che la società voglia arrivare a un accordo che accontenti tutti".