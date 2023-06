La fine della scuola Gli studenti salutano con un grande concerto

Fine anno scolastico col botto, oggi alle 21 al Centro sociale Il Quadrifoglio in viale Savonuzzi 54 a Pontelagoscuro, per le scuole secondarie a indirizzo musicale. Boiardo, Bonati e De Pisis riuniranno oltre un centinaio di alunni di chitarra, clarinetto, flauto traverso, pianoforte e violino, proponendo al pubblico un saggio di musica d’assieme, in cui ciascun Istituto eseguirà un’antologia di brani trascritti dagli stessi docenti di strumento per le proprie orchestre didattiche. La Secondaria di primo grado De Pisis aprirà la serata con tre melodie popolari irlandesi dirette da Leonardo Zoncati e adattate per ensemble di chitarre, clarinetti, flauti traversi e pianoforte da Luigi Verrini e Matteo Ferrari: ’Planxty Irwin’, ’Scarborough Fair’ e ’Brian Boru’s March’ vedranno in scena gli allievi di Roberta Contrastini, Annamaria Paci, Morena Mestieri e dello stesso Leonardo Zoncati.

Alla De Pisis farà seguito la Boiardo con ’Oi Tate’ e ’Shnirele Perele’. Si tratta di due celebri canti tradizionali Chassidim elaborati e diretti da Roberto Felloni nell’ambito di un esteso progetto di ricerca realizzato tra gli altri per il Giorno della Memoria. L’organico strumentale prevederà in questo caso il coinvolgimento degli allievi di chitarra dello stesso Roberto Felloni, e quelli delle classi di flauto traverso, violino e pianoforte, di Valeria Astolfi, Dario Favretti e Gianluigi Cavallari.

La chiusura della prima parte della serata vedrà infine protagonista la scuola Bonati con due temi da musica da film, ’L’ultimo dei Mohicani’ e ’Hello Dolly’. Gli adattamenti didattici sono di Antonio Rolfini, rivolti a un ensemble di chitarre (insegnante Roberta Fuschini), clarinetti (Claudio Miotto), flauti traversi (Laura Zavatti) con l’apporto di allievi di Antonio Rolfini a pianoforte e tastiere. E nel segno della musica da film sarà anche la parte conclusiva della manifestazione. Le tre orchestre Boiardo, Bonati e De Pisis si riuniranno sotto la direzione di Claudio Miotto in un medley di temi di Ennio Morricone.