La fisica senza segreti: Curceanu sale in cattedra

Un viaggio affascinante nel mondo della meccanica quantistica sarà al centro del quarto appuntamento della rassegna scientifica ‘I venerdì dell’universo’, che avrà come protagonista la rinomata fisica nucleare e quantistica Catalina Curceanu. L’incontro ‘Dal gatto di Schrödinger alle meraviglie delle tecnologie quantistiche’, si terrà stasera alle 21 in sala Estense. La conferenza, organizzata nell’ambito della 26esima edizione della rassegna di divulgazione scientifica promossa dall’Università di Ferrara e dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, esplorerà le meraviglie della meccanica quantistica, uno dei pilastri della fisica moderna. Dalla sua nascita, oltre un secolo fa, la meccanica quantistica ha rivoluzionato la nostra comprensione del mondo microscopico, dalla struttura degli atomi fino alle più avanzate tecnologie odierne, come i computer quantistici e il teletrasporto. Nel corso della conferenza, Catalina Curceanu affronterà anche il celebre paradosso del gatto di Schrödinger e gli straordinari fenomeni quantistici, come la sovrapposizione di stati e l’entanglement, che stanno alla base di innumerevoli innovazioni tecnologiche.