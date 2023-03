La Fondazione Navarra "La ricerca di manodopera è un problema reale No a strumentalizzazioni"

di Federico Di Bisceglie Le parole dell’arcivescovo Gian Carlo Perego (che domani sarà ospite di Unife in occasione di un convegno sulle migrazioni durante il quale verrà presentato il rapporto 2022 della fondazione Migrantes), pronunciate durante la cerimonia dei cento anni della fondazione Navarra ("diventi una ong") hanno scatenato un prevedibile vespaio. I morti di Cutro, le controverse spiegazioni del ministro Matteo Piantedosi in Aula e una visione sul tema migratorio profondamente differente da quella del sindaco Alan Fabbri. Un combinato disposto che ha innescato diverse reazioni anche politiche. Peraltro, dopo il primo scontro, il sindaco Fabbri, attraverso i suoi canali di comunicazione istituzionali sul web, ha contrattaccato sostenendo che quelli di Perego sono "discorsi pericolosi, che hanno portato governi precedenti a una immigrazione incontrollata, capace di trasformare questa città da oasi di pace in capitale della mafia nigeriana. "Ma la fondazione non deve essere strumentalizzata". A parlare è il presidente Nicola Gherardi che fino a ora non ha preso posizione, ma che adesso tiene a fornire il suo punto di vista sulla vicenda. Presidente Gherardi, si aspettava tutto strascico polemico dopo l’evento? "Assolutamente no, tanto più che il nostro intendimento era quello di valorizzare le figure dei fratelli Navarra e ricordare il...