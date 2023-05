La fontana cambia colore nel giorno dedicato alla Croce Rossa

Illuminazione rossa per la fontana di piazza della Repubblica, a Ferrara, in occasione della giornata internazionale della Croce Rossa con esposizione della bandiera della Cri, l’organizzazione di volontariato che ha per scopo l’assistenza sanitaria e sociale. L’amministrazione comunale di Ferrara aderisce all’iniziativa attraverso l’assessorato alle Politiche sociali, predisponendo l’illuminazione della fontana in piazza della Repubblica, nel cuore di Ferrara al lato del Castello estense, per questa sera.