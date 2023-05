La fontana si illumina Una settimana di festa per la Croce Rossa

rCOPPARO

A Copparo si celebra la Croce Rossa. Per la settimana sarà esposta la bandiera e la fontana sarà illuminata di rosso. In occasione della giornata mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, da oggi, data della ricorrenza, e per l’intera settimana sarà esposta sulla casa comunale di Copparo la bandiera dell’organizzazione consegnata dalla presidente della sezione Elisa Zaghi al sindaco Fabrizio Pagnoni. È stata inoltre predisposta per lo stesso periodo l’illuminazione della fontana monumentale di colore rosso. Si tratta di un modo per ringraziare gli operosi e appassionati volontari che non solo intervengono in caso di emergenze e disastri, ma che quotidianamente si dedicano alla tutela e alla protezione della salute e della vita, ma anche al supporto e all’inclusione sociale, alla cultura della cittadinanza attiva.