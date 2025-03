La foresta dell’anima, gli archi e la voce di Margherita Scaramuzzino

Il secondo concerto della rassegna Fe’ Antica si terrà oggi alle 16.30 nella grande sala della Pinacoteca a palazzo Diamanti e avrà come protagonisti l’Ensemble Barocco d’Archi del conservatorio Frescobaldi e il contralto solista Margherita Scaramuzzino. Il programma dal titolo ‘La Foresta dell’anima’ con musiche Antonio Vivaldi e Francesco Geminiani accosta due capolavori del primo Settecento che, pur appartenendo ad ambiti differenti, condividono un comune e profondo senso narrativo. Da un lato, il lirismo spirituale e l’intensità emotiva del Nisi Dominus; dall’altro, la descrizione sonora di un mondo epico e fantastico ne La Foresta Incantata. Due visioni diverse, ma entrambe capaci di trasportare l’ascoltatore in un viaggio tra la dimensione del sacro e quella della fantasia.

Il concerto si apre con l’esecuzione del Nisi Dominus, RV 608 di Antonio Vivaldi, una delle pagine sacre più intense e raffinate del Prete rosso. Composto per contralto e orchestra d’archi con basso continuo, il brano si distingue per il perfetto equilibrio tra virtuosismo vocale ed espressione spirituale. L’opera, basata sul testo del Salmo 127, presenta un’articolata struttura in nove movimenti, alternando momenti di grande pathos e meditazione a sezioni di intensa espressività drammatica. Nella seconda parte del concerto, l’attenzione si sposta sul mondo immaginifico de La foresta Incantata, opera XII di Francesco Geminiani. Composta attorno al 1754 e ispirata al canto XIII de La Gerusalemme Liberata di Torquato Tasso, che narra le vicende della Prima Crociata (1096-1099).