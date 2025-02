’La foresta delle illusioni’, raccontata sul carro dei Toponi

'La foresta delle illusioni’ è il carro portato in parata dai Toponi, nel loro 72mo anno di vita, pronto a sfilare da domenica prossima per l’edizione 2025 della kermesse centese. "Il progetto nasce dopo il 2° posto dell’anno scorso quando invece speravamo di vincere – dice Nicola Fregni –, allora abbiamo cercato di sviluppare una riflessione su che cosa fosse la delusione, da che cosa nasca, e abbiamo capito che spesso è un’illusione che non ce l’ha fatta. Dunque abbiamo deciso di raccontare come funziona l’immaginario che spesso rende difficile la costruzione del proprio reale, perchè spesso non combacia con la realtà. L’immaginazione è una foresta dove ci si perde e dove spesso si può perdersi e rimanervi intrappolati, perdendo il contatto con la realtà e dove si trova l’illusione, rappresentata da una fattucchiera. Poi la delusione, che è una brutta bestia".

Una sorta di girone dantesco. "Qualsiasi cosa si vedrà sfilare su questo carro è fatta interamente da noi – prosegue – Abbiamo usato tutte le tecniche che esistono nel carnevale, dal taglio a filo del polistirolo fino al riciclo di vecchi cartoni e materiale di recupero, e più di 500 maschere. Il carro si muoverà tantissimo e propone anche un gioco sul prospettico e scenografie. Un carro ambizioso, dettagliato, creativo. La nostra sfida è di confermare di essere la società più forte del Carnevale di Cento degli ultimi vent’anni, ma anche fare un Carnevale divertendoci".

l.g.