La Forestale incontra il sindaco "Fare squadra contro gli illeciti"

È stato un incontro particolarmente proficuo quello che si è tenuto ieri fra il sindaco di Copparo Fabrizio Pagnoni e il maresciallo Felice Monda (foto), comandante della stazione Carabinieri Forestale di Ferrara, nella cui circoscrizione Copparo è compresa. La consegna del Calendario Cites, realizzato dal Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari guidato dal colonnello Aldo Terzi, è stata occasione per rinnovare la collaborazione e per un costruttivo scambio su esigenze e criticità del territorio. Il Comando opera infatti in difesa del patrimonio agro-forestale, nella tutela dell’ambiente e del paesaggio, nel controllo sulla sicurezza della filiera agroalimentare e nel contrasto delle ecomafie, occupandosi delle emergenze ambientali. "Per la comunità questa sinergia è fondamentale, innanzitutto dal momento che dei nostri oltre 150 chilometri quadrati di territorio comunale una parte considerevole è di natura rurale – ha affermato il primo cittadino copparese -. I campi, la vegetazione e la fitta rete di canali costituiscono un patrimonio che necessita di cura, di salvaguardia e di vigilanza, come dimostrano gli ancora frequenti episodi di abbandono di rifiuti. Con il comandante Monda abbiamo condiviso l’assoluta rilevanza dell’aspetto culturale per far fronte a queste problematiche e la necessità di un’attività di sensibilizzazione che parta proprio dalle scuole e dai più giovani". Temi rilevanti, dunque, quelli che sono stati toccati nell’ambito dell’incontro che si è svolto in Municipio, nel corso del quale è stata evidenziata l’importanza della tutela ambientale del territorio che, come ricordato dal sindaco Pagnoni, ha una parte considerevole di natura rurale: un’occasione di confronto su problematiche da affrontare.

Valerio Franzoni