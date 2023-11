La forza dei campi. Cibo e tradizioni doc, sono le tre giornate del Ringraziamento

Taglio del nastro per le Giornate del Ringraziamento, in piazza fino a domenica, con tanti sindaci e rappresentanti dei comuni e delle istituzioni e tanta gente tra gli stand.

Con la presenza di tanti amministratori locali, sindaci ed assessori di numerosi comuni ferraresi, ai rappresentanti delle forze dell’ordine e di enti economici e dell’associazionismo e del volontariato, hanno preso il via stamattina le tre giornate del Ringraziamento di Coldiretti Ferrara. Un appuntamento tradizionale, molto sentito dagli agricoltori, come ha ricordato il presidente di Coldiretti Ferrara, Federico Fugaroli, nell’accogliere i tanti ospiti del territorio ferrarese che hanno voluto essere a fianco dell’organizzazione in questa ricorrenza che nel tracciare il bilancio dell’annata agraria è anche occasione di incontro, sia con i cittadini che con enti ed istituzioni che in queste giornate potranno godere della presenza di aziende agricole ed associazioni di volontariato, presenti insieme a Coldiretti in Piazza Trento Trieste a Ferrara. Benedizione del consigliere ecclesiastico di Coldiretti Don Luigi Corticelli.