La forza dei campi. Ringraziamento al via, i giorni dell’orgoglio. Risuona l’inno nazionale

Una nutrita presenza di sindaci dei comuni della provincia di Ferrara, oltre al prefetto, al segretario della Camera di Commercio ed ai dirigenti di Coldiretti hanno salutato il primo giorno di attività, in piazza Trento Trieste, delle giornate provinciali del Ringraziamento. Evento che a livello nazionale è alla sua 74ª edizione e a Ferrara si coniuga ormai da ben più di vent’anni con una presenza delle aziende agricole in vendita diretta e con iniziative che coinvolgono non solo gli agricoltori ma tutti i cittadini. La giornata è iniziata con un laboratorio per bambini della scuola materna Chiara e Francesco che hanno sperimentato il suono dei semi, conosciuto le erbe officinali e intrecciato l’aglio di Voghiera. Musicisti della Filarmonica di Voghenza hanno eseguito l’inno nazionale prima degli interventi degli ospiti, tra i quali il prefetto Massimo Marchesiello, che ha ribadito il suo impegno per tentare di risolvere alcune questioni care al mondo agricolo e portate avanti con decisione da Coldiretti, come il contrasto alle nutrie e la gestione dei residui colturali del riso. Altri interventi quelli dell’assessore all’agricoltura del comune di Ferrara, Matteo Fornasini, che ha ribadito la vicinanza a Coldiretti, del segretario generale della Camera di Commercio di Ferrara Ravenna, Mauro Gianattasio, che ha ribadito l’importanza delle imprese agricole, del presidente del Centro Servizi Ortofrutticoli, che ha evidenziato la forza degli imprenditori agricoli ferraresi, sino al presidente di Fondazione Campagna Amica, Carmelo Troccoli, che ha posto in evidenza il grande progetto di Coldiretti, attraverso Campagna Amica nel portare a valore il cibo, la prossimità, le filiere corte, un modello di rete tra imprenditori che nelle città italiane dialogano con i cittadini e con le istituzioni restituendo un rapporto concreto con i prodotti di eccellenza del Made in Italy agroalimentare. Quel made in Italy, che il presidente di Coldiretti Ferrara, Federico Fugaroli, ha raccontato nelle sue espressioni di eccellenza ma anche nella necessità di essere difeso. Non è una “festa” questa tre giorni, ha ribadito il direttore Alessandro Visotti, il momento in campagna è critico, ci sono problemi evidenti, ma è un appuntamento unico e connotato del nostro territorio per essere insieme alle aziende, insieme ai cittadini, insieme alle istituzioni. Nel pomeriggio si è svolto il convegno dedicato alle opportunità di contributo regionale per realizzare frutteti protetti e per i nuovi insediamenti di giovani in agricoltura.

Oggi, alle 10, nel Castello, sala Imbarcadero 2, convegno di Coldiretti e Campagna Amica sul ruolo dei mercati contadini per le politiche del cibo delle città. Introduce Alessandro Visotti; interventi Stefano Menegatti, responsabile campagna amica Ferrara, Monia Dalla Libera, presidente Agrimercato Ferrara; Matteo Fornasini, Carmelo Troccoli, Federico Fugaroli. Modera, Cristiano Bendin, responsabile de Il Resto del Carlino. Domani, sfilata dei trattori che attraverseranno la città per posizionarsi sul sagrato del Duomo (arrivo dalle 10). Giancarlo Perego, Arcivescovo di Ferrara Comacchio, celebrerà la messa del Ringraziamento alle 11.30 con la benedizione ai mezzi agricoli.