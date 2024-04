La forza della risata, i clown e i bambini nei teatri di guerra

Festival Progettazione Europea, alcuni eventi in programma oggi. Per partecipare https://www.europeanprojectsfestival.eu/. Alle 14, sala Ex Refettorio del Chiostro di San Paolo, Soccorso Clown terrà il seminario ‘A Fascinating Journey Through Centuries: Clown from Origin to Contemporary Healthcare Clown Development’. Yury Olshansky (“Dottor Maisbaglia”) parlerà della sua esperienza nei grandi ospedali italiani e presenterà i clown ucraini Olga Bulkina, Marina Berdar, Jan Tomasz Rogala.

Alle 21, Ex Teatro Verdi, Vladimir Olshansky presenterà ‘The Laughter - investigation of an identity’ (biglietti su Vivaticket). Tre gli incontri con gli autori. Alle 12, Sala dell’Arengo del Municipio, Lisa Iotti parlerà del suo libro ‘8 secondi. Viaggio nell’era della distrazione’. Alle 17, Gianandrea Gaiani tratterà di “Quanto inciderà l’attuale aspetto geopolitico sulle nuove generazioni?”. Alle 18, alla Feltrinelli, Elisabetta Gualmini approfondirà i temi del suo volume “Mamma Europa. Una nuova Unione dopo crisi e scandali”.

Sono dedicati alle scuole i laboratori di Edulia dal Sapere Treccani. Dalle 10, nel Chiostro di San Paolo, Thomas Ducato guiderà i ragazzi nel “Immaginare i futuri possibili”. Dalle 11, Alberto Laratro approfondirà la “Cultura digitale per una cittadinanza europea attiva e consapevole”. “Giovani generazioni, Competenze, Mercato del lavoro: le nuove proposte dell’Unione Europea per la mobilità delle competenze e dei talenti”, alle 10, Laboratorio Aperto. Alle 10.30 il laboratorio sulla drammaturgia educativa “Storytelling – Personal Empowerment and Community Development: the Erasmus+ Able Platform” (Romania).