La forza delle nostre tradizioni Giostra del monaco: una garanzia

Ogni sera un seccesso per la Giostra del Monaco, manifestazione organizzata dalla contrada di San Giacomo che è stata inaugurata l’altra sera. In programma eventi e iniziative dedicate alla rievocazione di fatti del Medioevo ferrarese, nella cornice verde del baluardo della fortezza di viale IV Novembre.

L’inaugurazione è stata aperta dal presidente della contrada Giannantonio Braghiroli. "La Giostra del Monaco – ha detto – esprime un ricco calendario di eventi in un luogo fantastico, reso magico dalle ricostruzioni della contrada". Il presidente dell’ente Palio Nicola Borsetti ha sottolineato che la manifestazione è diventata un evento conosciuto ben oltre i confini delle mura. "L’Ente palio – ha evidenziato – d’intesa con l’Amministrazione mette in campo forze per realizzare un ricco calendario di iniziative. Nelle prossime settimane si riunirà il comitato esecutivo con tutti i presidenti per delineare la prossima programmazione". "Mercoledì – ha annunciato l’assessore Marco Gulinelli – si è conclusa la manifestazione di interesse per le imprese che realizzeranno manutenzioni e ristrutturazioni alle sedi delle contrade di Ferrara, con un investimento dell’Amministrazione di 500mila euro. Un investimento che non solo dà una risposta concreta alle storiche problematiche riscontrate negli immobili pubblici in uso alle contrade, ma che valorizza l’impegno, l’attività, il valore che le stesse contrade esprimono come collante dei quartieri". Un ringraziamento è andato ai volontari (150 quotidianamente presenti che lavorano nel dietro le quinte della manifestazione) e alle associazioni di protezione civile e Avis. Il capo contrada Paolo Catani ha fatto anticipare al taglio del nastro la lettura dell’editto. Era presente una delegazione ungherese dell’associazione storica di Várpalota, che rientra nel Consorzio ‘Terre e castelli estensi’. Info sul programma dettagliato: www.lagiostradelmonaco.it