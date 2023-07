La fotografia torna ai Diamanti "Entro negli sguardi con uno scatto Così vivo la realtà e le persone"

di Claudia Fortini

"La mostra vuole essere qualcosa di vivo, che apre ad un periodo in cui entro in contatto con la realtà, con la città di Ferrara, con le persone che verranno a visitarla, per ricavarne un’esperienza particolare e profonda". Guido Harari, riporta la fotografia – che mancava nelle sale del palazzo dei Diamanti di Ferrara dagli anni ‘80 – nell’antologica ‘Incontri- 50 anni di fotografie e racconti’ aperta al pubblico da domenica al primo ottobre. Un percorso suggestivo di oltre 300 fotografie, installazioni e filmati originali, proiezioni e incursioni musicali, con addirittura un set fotografico, ‘La Caverna magica’, dove il visitatore, prenotandosi, potrà farsi ritrarre da Harari ed entrare nella sezione della mostra ‘Occhi di Ferrara’. L’evento è organizzato dalla Fondazione Ferrara Arte e dal Servizio Musei d’Arte del Comune in collaborazione con Rjma Progetti culturali e Wall Of Sound Gallery, con il contributo del Comune di Ancona.

Avrebbe mai pensato di esporre a Ferrara?

"Palazzo dei Diamanti è sempre rimasto in me come uno straordinario e fantastico traguardo. Me ne parlava Lanfranco Colombo quando era direttore della galleria ‘Il Diaframma’ di Milano ed io solo un giovane fotografo che lo immaginava come un sogno. Quando l’assessore Marco Gulinelli ma ha chiamato per propormi la mostra sono stato molto felice dell’occasione di riaprire questo museo alla fotografia, che mancava da molti anni. Ricordo la mostra di Luigi Ghirri".

Il ritratto come incontro: come ha scelto quelli esposti?

"Ho selezionato i personaggi a cui mi sento più legato, i ritratti che colgono di più l’energia che si è creata nel momento dell’incontro, che sono frutto di una complicità immediata e istantanea".

Ha ritratto i più grandi della musica, della letteratura, dell’arte: li mette in posa?

"Non do nessuna direttiva. Mi interessa capire che cosa anima la persona che ho davanti e lavorare su quello, cercando un’empatia capace di far sentire l’altro degno della mia attenzione. Perché siamo tutti desiderosi di essere accolti, di essere visti e di non scorrere via come la tappezzeria della vita degli altri. È cruciale far capire che l’altro è importante per me. Non lo faccio per calcolo o guadagno neppure quando sto lavorando. Mi sento in missione".

Da qui la sezione ‘Occhi di Ferrara?

"La verità è che cerco anch’io di entrare negli sguardi. Questo set fotografico crea una mostra nella mostra, la rende viva e rende omaggio alla città che la ospita. La curiosità di conoscere i personaggi che mi stimolavano da ragazzino, mi spinge a voler incontrare persone per trovare quel terreno comune che esiste non solo nelle celebrità ma nelle persone di ogni ambito".