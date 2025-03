"La frazione è isolata, apriamo qui un ufficio del Comune"

Rompere la sorta di emarginazione che sta vivendo la comunità di Campotto (nella foto una delle zone alluvionate alcuni mesi fa). E’ il motivo ispiratore della proposta, da avanzare con una mozione nel prossimo consiglio comunale di mercoledì, per l’apertura di un ufficio di relazione col pubblico in questa località. La piccola frazione di Argenta è un paese come tagliato fuori dal territorio comunale e dal capoluogo, a causa del disagio cagionato ai cittadini dalla demolizione del ponte sull’Idice, in fase di ricostruzione, E, di conseguenza, dallo stato incuria in cui versano le strade di collegamento, anche a lunga percorrenza, con altre località. Si tratta di problemi per i quali si son fatti interpreti e promotori della richiesta i consiglieri comunali di "Fratelli d’Italia" e di "Rinnovamento", con in testa Nicola Fanini e Gabriella Azzalli. Che ritengono necessario, come si legge in sintesi nel documento "assicurare ai residenti una qualità migliore dei servizi di pubblica utilità erogati, anche in termini di tempo. Mentre risulta più che mai imperativo garantire misure atte ad evitare l’isolamento dell’abitato, intervenendo anche presso altri enti competenti per la manutenzione stradale".