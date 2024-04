La frode ‘carosello’: "Cartiere e false fatture. Così evadevano l’Iva". Otto verso il processo

Dietro quell’attività di importazione di prodotti tecnologici dall’Asia ci sarebbe in realtà un complesso sistema di società cartiere e di ‘teste di legno’ creato allo scopo di frodare il fisco e produrre fatture per operazioni inesistenti. A tenere le fila di quel commercio di lampade led, schede di memoria e hard disk, secondo gli inquirenti, sarebbe un’organizzazione ben strutturata e composta in gran parte da romeni, i cui ‘tentacoli’ partivano dall’estremo oriente e – dopo essere transitati attraverso società con sede in Paesi dell’Est Europa (Romania, Bulgaria, Slovacchia, Slovenia e Polonia) – approdavano a Ferrara.

In tutto sono otto gli imputati che devono rispondere a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata a reati tributari, quali l’emissione di fatture per operazioni inesistenti ed evasione dell’Iva. All’epoca, le indagini della guardia di finanza avevano ricostruito un giro di fatture false internazionali per oltre 150 milioni di euro con una evasione dell’Iva stimata in oltre 30 milioni.

Della vicenda, come accennato, si è discusso ieri mattina davanti al giudice dell’udienza preliminare Carlo Negri e al pubblico ministero Isabella Cavallari. Per prima cosa è stata rigettata una istanza di incompatibilità territoriale mentre, in seguito, il giudice ha accolto un’eccezione delle difese in merito ai capi di imputazione, chiedendo quindi un chiarimento per quanto riguarda la contestazione di associazione a delinquere. Il caso tornerà in aula il 24 settembre per entrare nel vivo dell’udienza preliminare.

L’inchiesta della guardia di finanza è partita da alcuni accertamenti svolti su persone residenti nel Ferrarese. Da qui, seguendo il flusso delle fatture, l’attività investigativa si è allargata fino a ricostruire il traffico di materiale elettronico che arrivava dall’Asia, passando attraverso diverse società con sede in svariati Paesi dell’Est. Da qui, il flusso arrivava a società di Milano e Roma per poi finire sul nostro territorio. Intrecciando i fili di questo traffico, i militari delle fiamme gialle, insieme ai funzionari dell’Olaf (Ufficio Antifrode della Commissione Europea) e della Dna romena (Direzione nazionale anticorruzione), avevano sgominato un giro milionario di fatture false sul modello delle cosiddette ‘frodi carosello’.

Le indagini dei finanzieri hanno permesso di risalire ai vertici di un’associazione che, attraverso società appositamente costituite sia in Italia che in altri Paesi europei ed extra europei, era riuscita a creare questo sofisticato sistema di frode dell’Iva nel settore del commercio di materiale elettronico. L’inchiesta portò ad eseguire numerose perquisizioni a carico dei soggetti coinvolti (inizialmente gli indagati erano dodici), portando alla luce la frode milionaria che ora, a sei anni dalla svolta investigativa, è approdata davanti a un giudice.