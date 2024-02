La frode dei cani. In due a processo

Allevavano e vendevano cuccioli di razza, assicurandone pedigree e buona salute. Peccato però che si trattasse di animali tutt’altro che sani. Alcuni dei quali erano affetti da gravi problematiche di salute, al punto che uno di essi sarebbe addirittura deceduto poco dopo l’acquisto. Sotto la lente degli inquirenti per quei fatti, risalenti al periodo tra il 2019 e il 2020, sono finite quattro persone, tre allevatori e un veterinario. L’accusa è frode nell’esercizio del commercio. Numerosi i capi di imputazione, tutti per episodi simili. Stando a quanto ricostruito dalla procura, gli imputati avrebbero venduto esemplari di Cavalier king, Labrador, Bovaro del Bernese, Bulldog francese e Golden retriver per somme tra i mille e i duemila euro garantendo determinate caratteristiche che però non sarebbero risultate corrispondenti alla realtà. Nella maggior parte delle contestazioni gli imputati avrebbero assicurato la buona salute degli animali nonostante non fossero sani. In alcuni casi, inoltre, avrebbero garantito il pedigree senza però consegnare la relativa certificazione. Il caso è approdato ieri mattina in tribunale per l’udienza predibattimentale. Il giudice ha disposto il non luogo a procedere per due imputati (il veterinario e un allevatore), mentre ha deciso la prosecuzione del processo per gli altri due allevatori.