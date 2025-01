La frontiera avanzata della sanità digitale

Venerdì 24, alle 17, nel salone d’onore di palazzo Roverella (corso della Giovecca, 47) avrà luogo la presentazione di un libro sulla ‘Frontiera avanzata della sanità digitale’. Si tratta di una recente opera (edita da Maggioli) che illustra il processo di digitalizzazione della sanità italiana. Lo scopo è quello di mostrare le tappe dell’evoluzione e analizzarne i benefici, ma anche i rischi e le responsabilità nell’impiego delle nuove tecnologie, con particolare riferimento all’intelligenza artificiale in campo sanitario. In questa cornice si colloca l’importante esperienza maturata nell’azienda sanitaria metropolitana di Bologna, nell’ambito della telemedicina. Nel volume verranno anche proposti sei casi di studio di sanità digitale. Riccardo Modestino, noto medico ferrarese ora in pensione, dialogherà con Fosco Foglietta, Carlo Descovih e Gianluca Mazzini, curatori dell’opera scientifica di grande modernità e utilità pratica. La cittadinanza è invitata a partecipare. L’ingresso è gratuito e libero a tutti.