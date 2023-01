"La fuga dal carcere minorile, vale la pena investire nei ragazzi"

Caro Carlino,

la fuga dei ragazzi dal Minorile

di Opera mi suscita dei ricordi

e delle riflessioni che vorrei condividere. Un ragazzo sedicenne, mio ospite alla fine degli anni ’90, era stato arrestato perché trovato in una casa a rubare. In Italia era solo

e in Romania aveva solo una nonna. Trasferito al Pratello, il Minorile di Bologna, vi trascorse più di un anno. Lo andai a trovare più volte. Se ne stava molto solo e gli educatori se ne lamentavano. Lui mi riferiva che non voleva socializzare con ragazzi più grandi perché violenti ma intanto andava in palestra. Uscito restò in una nostra casa fino a quando, trovato un lavoretto, se ne andò presso degli amici… Ricadde commettendo altri piccoli reati e tornò in carcere. Ma si riprese e finalmente ora è adulto e si è fatto una famiglia, ha un bimbo e lavora. Quando ci incontriamo è sempre una festa fatta di ricordi e di notizie brutte e belle come sempre nella vita. Un altro ragazzo ha percorso più o meno la stessa strada passando dal Minorile e fermandosi poi nella nostra comunità. Ora è laureato e indosserà fra breve la toga di avvocato. Altri mi riemergono dalla memoria e per alcuni c’è solo una serie di ricadute da registrare, ma quante belle esperienze passate insieme negli intervalli positivi. E così si creano legami che neppure il carcere può distruggere. Soprattutto i ragazzi con delle dipendenze fanno più fatica ad essere liberi e necessitano

di più pazienza. Vale la pena

di investire in questi ragazzi perché ancora malleabili e recuperabili. Il Minorile, pur necessario per alcuni casi o periodi, va circondato da tante realtà comunitarie che offrano alternative valide sia affettivamente che di studio e di lavoro. Per quel che mi riguarda quando vado in carcere scelgo tra i più giovani e tra coloro che, poveri e senza parenti, non potrebbero usufruire delle misure alternative. Da un po’ di tempo vivo con una decina di essi e sono contento. Certo lo Stato non sta investendo in questi progetti e lascia alla buona volontà del terzo settore predisporre delle risposte.

Ma ci siamo abituati e prima o poi ci diranno che è meglio fare le cose come si deve… quando

ci saranno i soldi.

Don Domenico Bedin