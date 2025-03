La furbetta di Onlyfans. Fisco evaso per 110mila euro

Ex pornostar evade 110mila euro incassati grazie a foto e video hot su ’Onlyfans’. Con la donna a finire nei guai è anche il marito, entrambi con la passione per il sesso. Passione che ha portato la coppia, residente nel Ferrarese, prima a finire in un giro di scambisti e a ’recitare’ nei film porno amatoriali a partire dal 2010, poi all’approdo sulle piattaforme per adulti. Soprattutto su ’Onlyfans’ e ’Mondo Cam Girls’ con veri e propri show a luci rosse girati dal marito per gli abbonati, che a pagamento, potevano interagire con la donna. Peccato che i guadagni dei coniugi ferraresi non fossero stati dichiarati al fisco secondo quanto emerso dai controlli delle fiamme gialle. Si parla, nel periodo tra il 2018 e il 2023, di oltre 110mila euro percepiti senza pagare le tasse. Un’attività, fra l’altro, che difficilmente poteva essere nascosta: la moglie è diventata una nota ‘digital content creator’ per adulti ed è anche molto conosciuta come ex attrice hard.

Non solo. Il controllo della guardia di finanza ha interessato anche altre attività svolte soltanto dal marito, che oltre ad aiutare la moglie, lavorava in proprio arrivando a guadagnare circa 50 mila euro. Le tasse? Mai pagate anche in questo caso come appurato dalla finanza. Per quanto riguarda la donna, è emerso dagli accertamenti che i 110mila euro derivavano dal pagamento, da parte degli utenti delle piattaforme, di abbonamenti e singoli contenuti digitali (quali video e foto) precaricati su ’Onlyfans’ e ’Mondo Cam Girls’ o da show eseguiti a favore di singoli soggetti che interagivano direttamente con la content creator. Al termine dei controlli, la donna è stata segnalata all’agenzia delle entrate anche per l’applicazione di una specifica imposta (pari al 25% sul reddito complessivo) prevista a carico di chi produce materiale per adulti anche in formato multimediale.

Matteo Radogna