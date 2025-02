La Gea espugna Fucecchio. Supremazia sul Ficeclum

BASKET

Torna alla vittoria la Gea Grosseto nel campionato di serie C femminile. Nel turno infrasettimanale, le ragazze allenate da Silvio Andreozzi hanno espugnato il campo del Ficeclum Fucecchio (51-32), al termine di un incontro che hanno preso in mano nel secondo quarto, dopo aver chiuso il primo sotto di uno (11-10). Da quel momento la gara è rimasta in mano a Faragli e compagne che l’hanno portata in fondo, dimostrando determinazione e buon gioco. Grazie a un break di 17-7, la Gea è andata all’intervallo lungo con un vantaggio di nove lunghezze. Nella ripresa hanno controllato, allungando fino ai 19 punti di margine finali. Quella che le grossetane hanno vinto mercoledì sera è stata una partita tutt’altro che scontata contro un avversario che, nonostante fosse al penultimo posto della classifica, sta vivendo un buon momento di gioco e sono state brave le biancorosse a sovvertire il risultato. Gea aggancia P.F. Pisa all’ottavo posto in classifica con 14 punti e di affrontare con tranquillità altre tre partite importantissime contro P.F. Firenze (domenica prossima), Pisa (1 marzo) e Viareggio (8 marzo).

FICECLUM FUCECCHIO: Lenzi 2, Santoni, Sarr, Preziosi 15, Farruku 2, Niang, Menegazzo 9, Viliardi 2, Gouadjio, Diaw 2. All. Biondi.

GEA GROSSETO: Nunziatini 18, Vallini, Meri Bertaccini 5, Vannozzi 5, Emma Bertaccini 2, De Michele 9, Perillo 5, Faragli 7. All. Andreozzi.