La gente si divide: "Bene alzare la voce": "No, troppi disagi"

"Ormai non ci sono più – spiega Roberto Sani, un residente – i veri scioperi come venivano fatti una volta, oggi comportano disagi ma molto spesso non hanno riscontro effettivo per le richieste che vengono portate avanti. Giusto fare sciopero, manifestare. Ma sarebbe opportuno incentivare i tavoli di conciliazione".

Mobilitazione collettiva a Bologna, cortei e disagi. Mentre i residenti si interrogano sul reale valore dello sciopero. Tra chi è favorevole e chi invece chiede che lo strumento non venga adottato troppo spesso, che non se ne abusi. "Il rischio è che se ne svilisca il valore e che si finiscano per creare troppi disagi". Sulla scelta dello sciopero generale non ha alcun dubbio Mario. "Si tratta di una scelta giusta, la manifestazione andava fatta. Occorre dare una sferzata concreta, dare un segnale. Anche come forma di rivendicazione per gli stipendi dei lavoratori. In Italia – precisa con convinzione – abbiamo le buste paga più basse a livello europeo. Si deve trovare un accordo affinché le retribuzioni vengano adeguate, è alla fine una questione di giustizia, di equità". Sulla stessa lunghezza d’onda è anche l’intervento di Pio Cattabriga.

"Ritengo sia giusto scioperare a difesa dei diritti che ogni lavoratore ha – ribadisce con forza le sue posizioni – soprattutto in questo periodo dove ci sono tante realtà e aziende in crisi, con licenziamenti di massa a scapito di molte famiglie che vivono nel nostro territorio e che rischiano di trovarsi senza lavoro". Francesco Pontidoro, invece, sottolinea un altro aspetto sempre legato allo sciopero. "E’ importante fare valere i diritti – la sua affermazione – il sindacato deve fare la sua parte, far pesare la sua forza sul tavolo delle trattative e nel paese. Occorre che anche la politica torni a parlare con i lavoratori all’interno delle fabbriche". Vari i settori ‘toccati’ dalla mobilitazione. Il Gruppo Hera aveva informato che si sarebbero verificato qualche disagio nello svolgimento di tutti i servizi gestiti dalla Multiutility, ma non sono state segnalate particolari disservizi. Un’attenzione specifica è stata per il settore trasporti. L’ordinanza di precettazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nei giorni precedenti aveva ridotto a 4 ore, per gli scioperi indetti per la giornata di ieri dalle organizzazioni sindacali Cub-Sgb e Cgil-UIL. L’astensione è stata dalle 9 alle 13. A Ferrara ci sono stati comunque disagi limitati, con il rispetto delle fasce di garanzia che erano state stabilite proprio a tutela degli utenti. Un’astensione al lavoro a Ferrara (bus e corriere) del personale di Tper che si è registrata dalle 9 alle 16.30, per il bacino di Ferrara l’adesione è stata del 30% circa. Le due sigle sindacali Cgil e Uil Ferrara spiegano: "La lotta paga, altissima è stata l’adesione".

Mario Tosatti