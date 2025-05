"La gentilezza autentica che nasce dalla capacità di vedere davvero l’altro"

Caro Carlino, un sincero ringraziamento ai medici, coordinatori, infermieri, operatori sanitari della Pneumologia, DH e Degenza Oncologica, Radiologia, Radioterapia, Laboratorio Analisi e Antiblastico dell’Ospedale Sant’Anna di Cona. Da ormai un anno, e soprattutto negli ultimi giorni accanto al mio compagno di vita, abbiamo incontrato in voi una gentilezza autentica: quella che nasce dalla capacità di vedere davvero l’altro, di prestare attenzione, di esserci con discrezione e con fermezza. La vostra non è stata soltanto competenza – che pure abbiamo riconosciuto in ogni gesto, in ogni parola – ma soprattutto cura vera, fatta di presenza e dedizione. Ci avete accompagnati con rispetto, delicatezza, con la rara capacità di coniugare il sapere con il vostro esserci. In tutti i professionisti incontrati – nei sorrisi, negli sguardi, nei piccoli gesti quotidiani, in un abbraccio – c’era una luce: una luce fatta di ascolto, di calore, di autentica vicinanza. C’era quella gentilezza forte, che resiste anche quando il tempo corre e la fatica si fa sentire. Quella che restituisce dignità nei momenti più bui. Un grazie di cuore anche a chi ha preparato con cura i pasti più adeguati, a chi ha pulito la stanza con discrezione, a chi ci ha accompagnati in Radiologia scambiando parole di conforto. E grazie anche a chi ha preparato e portato le terapie antiblastiche. Non possiamo nominare tutti: siete stati davvero in tanti, e il rischio di dimenticare qualcuno sarebbe troppo grande. Ma un ringraziamento particolare va alla Dott.ssa Alessandra Santini, per esserci stata sempre, con cuore e professionalità. Nei momenti più difficili è stata il nostro punto di riferimento, capace non solo di curare, ma di prendersi cura. E questo ha fatto la differenza. Il vostro esserci – così come quello dei colleghi di lavoro, degli amici, dei parenti, dei vicini di casa – è una delle poche certezze di conforto che porto con me. Non dimenticherò mai ciò che avete fatto per Francesco, se lui potesse, vi direbbe ancora una volta: grazie. Melissa e Francesco Ferroci