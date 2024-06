La gioia di Mirko Perelli: "Voglia di cambiamento"

Dopo la proclamazione del nuovo primo cittadino si scatena una sarabanda di auto a clacson spiegato per le vie dei due paesi. Mirko Perelli è il nuovo sindaco di Tresignana, l’ha spuntata per 104 voti su Laura Perelli, sindaco uscente: 51,47% contro 48,53. E’ il verdetto del ballottaggio delle amministrative dopo il sorprendente pareggio della tornata precedente. Uno spareggio inedito non solo per Tresignana, necessario dopo che i due Perelli, Mirko candidato sostenuto dalla lista "Tresignana cambia" e Laura Perelli sostenuta dalla lista "Tresignana prima di tutto", avevano raccolto lo stesso numero di preferenze: 1.717. La proclamazione, sotto gli occhi della moglie Carla e del vicesindaco in pectore Arrigo Giubelli, è stata un po’ difficoltosa visto e considerato che due settimane fa lo spoglio aveva dapprima indicato Mirko Perelli vincente con un solo voto di scarto e, dopo il riconteggio, ne era scaturito un pareggio. "Sono felicissimo – commenta raggiante Mirko Perelli – un risultato che testimonia la volontà del cambiamento. Mi impegnerò al massimo per cercare di unire le comunità di Tresigallo e Formignana; assieme alla squadra saremo a disposizione dei cittadini. Vogliamo cambiare la concezione della politica, apriremo le porte al dialogo ogni volta che sarà possibile".

Curiosamente lo scarto di 104 voti corrisponde a quanto aveva raccolta la lista civica di Paola Marchi, che aveva lasciato i suoi elettori liberi di scegliere. "E’ solo una coincidenza – sgombra il campo da calcoli particolari il nuovo sindaco – semmai il ballottaggio ha rafforzato la volontà di cambiamento dell’elettorato; anzi, sono convinto che in tanti abbiano anche cambiato l’indirizzo di voto". La pensa alla stessa maniera Maurizio Barbirati, sindaco di Tresigallo per due mandati ed ex vicesindaco uscente: "La nostra lista ha preso gli stessi voti di due settimane fa, la differenza è stata la bravura di Mirko Perelli a intercettare il voto degli indecisi, voti che poi hanno fatto la differenza".

Barbirati poi lancia una proposta: "La speranza è che i progetti che avevamo cominciato nella scorsa legislatura siano portati a termine dalla nuova amministrazione comunale. Bisognerà soprattutto lavorare per trovare uno spirito di concordia. Dopo questo voto temo che le comunità saranno divise in quattro anziché in due: due gruppi (sociali e politici) a Formignana e due a Tresigallo". Il nuovo sindaco Mirko Perelli non lascia cadere nel vuoto la proposta e getta un ideale ponte per unire i due paesi divisi da uno storico spirito di campanile. "Se ci sono progetti validi, li valuteremo, senza pregiudizi, con la differenza che i progetti non ancora operativi saranno sottoposti a giudizio preventivo dei cittadini".

