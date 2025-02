La giornata del farmaco. Al banco si taglia il record. Porta Mare è terza in Italia

La solidarietà chiama, Ferrara risponde con risultati straordinari. Si è conclusa con successo la 25° edizione della campagna nazionale di raccolta dei farmaci da banco in favore delle persone meno abbienti, dal 4 al 10 febbraio. Per Ferrara la Giornata di raccolta del farmaco – promossa in tutte le 11 farmacie comunali, in 64 farmacie della provincia in collaborazione con Federfarma Ferrara – è stata una edizione da record, con 7.600 confezioni di farmaci donati dai cittadini per un valore economico di oltre 66.110 euro, in aumento rispetto ai 6.240 raccolti nel 2024. La generosità ha raggiunto alti livelli anche su scala nazionale. La Farmacia Comunale 1 di corso Porta Mare è terza in Italia per valore economico dei prodotti farmaceutici (10mila euro) e quarta per il numero di confezioni donate (1000). "Sono numeri straordinari – commenta l’assessore alle Politiche Sociosanitarie Cristina Coletti, che ha patrocinato e appoggiato la raccolta – che confermano la sensibilità sociale dei cittadini ferraresi, sempre pronti ad aiutare i concittadini più fragili. Con l’appoggio a queste iniziative, come Amministrazione vogliamo promuovere una cultura solidale sempre più diffusa, affinché nessuno sia più costretto a rinunciare alle cure perché troppo costose. Grazie a chi ha effettuato un gesto di cuore, a tutti i farmacisti che hanno favorito la conoscenza dell’iniziativa e grazie agli oltre 350 volontari in campo". Solo nelle Farmacie Comunali si sono raccolti 2.700 farmaci. "Siamo abituati alla generosità dei nostri utenti – spiegano Luca Cimarelli e Paola Nocenti, rispettivamente Amministratore Unico e Direttore Generale di Afm –, ma questa volta il risultato è andato oltre le aspettative. La risposta dei cittadini dimostra una grande sensibilità verso chi ha bisogno e ci incoraggia a proseguire nel nostro impegno a sostegno della comunità. Se in tutte le nostre farmacie abbiamo ottenuto dei numeri positivi, quello che è incredibile è il risultato della Farmacia Porta Mare che è risultata rispettivamente 3ª e 4ª in tutta Italia per valore economico e numero dei farmaci donati. Anche la nostra azienda farà una donazione di farmaci al Banco Farmaceutico focalizzata sui prodotti più necessari". I farmaci saranno distribuiti ai nuclei familiari da 27 enti assistenziali convenzionati con il Banco Farmaceutico, che riusciranno con questa raccolta a soddisfare l’80% del fabbisogno espresso. Grande soddisfazione anche da parte di Marco Cassarà, delegato territoriale del Banco Farmaceutico: "Grazie ai farmaci raccolti in provincia riusciremo a soddisfare l’80% del fabbisogno che gli enti convenzionati hanno espresso. Siamo consapevoli che la strada intrapresa è quella giusta, ma siamo anche convinti che saremo chiamati, nel prossimo futuro, a fare ancora di più". Tra i volontari 50 studenti di Iti Copernico-Carpeggiani e Liceo Carducci di Ferrara.