La giornata del medico: "Un pilastro della società". Festa per i nuovi iscritti

Una giornata per celebrare il valore del medico, organizzata dall’ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Ferrara. Ieri al Teatro Nuovo, in piazza Trento e Trieste, la 25ª giornata del medico, con una nutrita platea di professionisti, tra medici che da anni svolgono la professione, tra loro anche quelli che hanno raggiunto il cinquantesimo di laurea, oltre i neoiscritti agli albi degli odontoiatri e dei medici. Presenti l’assessora alla sicurezza, Cristina Coletti, il vescovo Gian Carlo Perego, la vice prefetto Rosanna Gamerra. Il programma è iniziato con la messa nella chiesa di San Francesco, in ricordo dei medici defunti, con la partecipazione della corale femminile di ‘Sant’Agnese’. I presenti si sono poi diretti al Teatro Nuovo per la cerimonia. In apertura il saluto del presidente dall’ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Ferrara Bruno Di Lascio, a cui è seguito il ‘Giuramento di Ippocrate’. "Il vostro impegno, la vostra competenza, ma soprattutto la vostra umanità, sono un pilastro fondamentale della nostra società – le parole dell’assessore –. Negli ultimi anni, tutti abbiamo potuto toccare con mano il valore inestimabile del lavoro dei professionisti della sanità. Questa festa annuale celebra anche il valore quotidiano del lavoro di tutti i medici, fatto di ascolto, di attenzione e di cura". Si è proceduti con la consegna benemerenze ‘50° di Laurea Targa Medico d’Italia - Carlo Urbani’ ai medici della Caritas di Ferrara. Poi l’attribuzione dei premi studio ‘Alberto Barioni’ anno 2025. Sono state premiate Giulia Cristofori con il progetto ‘studio di prevalenza di patologia scheletrica nei pazienti affetti da tumore neuro-endocrino’, poi Ilaria Govoni ‘Quality of Life Matters. Un nuovo strumento per prendersi cura dei pazienti con cancro colorettale’. Poi un terzo premio a Gioia Verrigni con il progetto ‘Validazione dell’ecografia diaframmatica come predittore di mortalità e insufficienza respiratoria acuta nel paziente con sepsi e shock settico’. I primi ‘Andrea Bedetti’. E nel finale la consegna delle tessere di iscrizione e codice deontologico ai neo iscritti agli albi.

Mario Tosatti