La ’Giornata della Cina’ all’istituto Carducci

L’Istituto Carducci di Ferrara ospita ormai da 13 anni due sezioni di liceo linguistico in cui si studia il cinese mandarino come seconda lingua straniera. Sono circa 160 le studentesse e gli studenti impegnati nell’apprendimento del cinese, lingua complessa e affascinante, che può rivelarsi particolarmente proficua per l’inserimento nel mondo del lavoro.

Nell’ambito di queste attività, oggi nell’auditorium e nelle aule della sede di via Canapa, grazie al contributo dello staff amministrativo e didattico l’Istituto Confucio di Padova, guidato dal direttore italiano prof. Picci e dal direttore cinese Prof. Yang, si svolgerà la ’Giornata della Cina’.

La mattinata inizierà con la rappresentazione in lingua cinese de ’La leggenda del serpente bianco’ da parte degli studenti delle classi terze del Carducci, proseguirà con un’attività di meditazione e familiarizzazione alle arti marziali tenuta dal maestro Liu Yuwei della scuola Weisong di Pordenone. Contemporaneamente nelle classi si svolgeranno diversi laboratori.

A fine marzo è inoltre prevista una missione esplorativa in Cina a cui parteciperà anche la dirigente Lia Bazzanini.