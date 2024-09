La Giornata della cultura ebraica. Storie di famiglia e valori di popolo. Un cortometraggio su Oriella Saralvo

Sarà la famiglia il tema al centro della giornata europea della cultura ebraica, che si terrà al tempio Italiano di via Mazzini 95 a partire dalle 10,30. La Giornata, giunta alla venticinquesima edizione, è coordinata a livello europeo dall’AEPJ-European Association for the Preservation and Promotion of Jewish Culture and Heritage e dall’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane per l’Italia, coinvolgendo 27 Paesi Europei e 106 località italiane. "È un’occasione – spiega Fortunato Arbib, presidente della comunità ebraica- di conoscenza, incontro, confronto e dialogo, basata sulla convinzione che la disponibilità a conoscere e riconoscere l’altro sia il principale strumento per contrastare vecchi e nuovi stereotipi. Molteplici le declinazioni possibili sul tema della famiglia: dalle intricate e appassionanti ’storie di famiglia’ delle narrazioni bibliche alle famiglie ebraiche nella storia e nelle società; la concezione ebraica di educare i figli nella continuità della tradizione e, al tempo stesso, nel rispetto e nella valorizzazione dell’unicità di ciascuno; l’idea (biblica e talmudica) delle ’famiglie della terra’, in base alla quale ogni popolo e ogni individuo è figlio del Dio unico e quindi parimenti degno dei diritti fondamentali di uguaglianza, libertà, rispetto e solidarietà". Come sottolinea Marco Gulinelli, assessore alla cultura: "L’amministrazione è vicina alla comunità ebraica ed aderisce alla giornata, che è un’occasione per conoscere e approfondire la storia e le tradizioni dell’ebraismo, e serve per preservare queste tradizioni legate a Ferrara". Il convegno, moderato da Cristiano Bendin, responsabile della redazione di Ferrara del Carlino, vedrà la partecipazione del rabbino capo Luciano Meir Caro che tratterà il tema ’La famiglia ebraica e l’halakha (normativa)’, e della studiosa Laura Graziani Secchieri, che racconterà di ’Famiglie ferraresi: un percorso fra le carte antiche’. "Troveremo – racconta Graziani Secchieri - un riscontro nella documentazione dell’Archivio di Stato di Ferrara di momenti fondamentali della vita delle famiglie ebraiche residenti in città, analizzando un fidanzamento, un testamento, un divorzio e un ripudio, due casi veramente eccezionali sia nei documenti sia nei fatti". "La famiglia – spiega rav Caro- ha avuto cambiamenti importanti nei secoli. In quasi tutta la Bibbia la definizione usata non è popolo ebraico, ma figli di Israele, figli di Giacobbe, l’elemento della famiglia è portante, ognuna è come un piccolo stato all’interno di uno più grande". A seguire sarà proiettato in anteprima nazionale il cortometraggio ’Oriella, una Saralvo a Ferrara’ prodotto da ’Civetta Movie’ e curato da Gabriele Manservisi. Il documentario raccoglie i ricordi di Oriella, novantenne, unica in vita della famiglia Saralvo, per scoprire la storia della sua famiglia a cavallo di due secoli e rivedere come apparivano allora il ghetto e la città, fino ad arrivare ai giorni nostri. Dalle 15 alle 18 visite guidate all’edificio delle sinagoghe di via Mazzini e ai cimiteri ebraici di via delle vigne e Cento. Per partecipare è necessaria la prenotazione a comebraicafe@gmail.com.