Le professionalità e il volontariato al servizio del paese per la prevenzione. Ieri, in occasione del Lions Day, il club Bondeno e la Società Operaia di Mutuo Soccorso, in collaborazione con l’Asl, hanno organizzato la ‘Giornata della prevenzione’ con personale medico ed infermieristico specializzato che ha eseguito gratuitamente misurazioni della pressione, determinazione della glicemia e del colesterolo, esami della vista compreso la pressione dell’occhio per il glaucoma e screening per i disturbi visivi dei bambini dai 5 ai 6 anni. "Abbiamo eseguito 207 prestazioni – racconta Paolo Saltari, socio del Lions e presidente della Società operaia – per un totale di 97 persone, di cui 5 bambini". I medici impegnati sono stati: Paolo Tassinari come oculista, Viviana Ansaloni ortottista, Silvano Nola, Paolo Saltari, Adelmo Guandlini presidente del Lions.