La giornata della salute: "Disturbi alimentari, fenomeno in aumento"

Un fine settimana ‘Lilla’. Presentate, ieri mattina, le iniziative che celebrano la ‘Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla’, istituita il 15 marzo e dedicata alla sensibilizzazione sui Disturbi del Comportamento Alimentare (Dca). Si avranno diversi appuntamenti tra domani e sabato 16.

Iniziative promosse dal Comune di Ferrara in collaborazione con le Aziende Sanitarie Ferraresi e con l’associazione Kairos. I dettagli sono stati illustrati nella residenza municipale, presenti l’assessore alle politiche sociali, Cristina Coletti, Elisabetta Zerbini, presidente Kairos, Marina Messori, psicoterapeuta e socia Kairos, Francesca Giovannini, psicologa Azienda Usl e Barbara Tecchiati, tecnico della Riabilitazione Psichiatrica Ausl Ferrara. "I disturbi del comportamento alimentare – ha spiegato l’assessore Cristina Coletti – sconvolgono gli equilibri fisici e mentali di chi li patisce. Sono temi urgenti, che a partire dall’emergenza sanitaria del biennio 2020-2021 hanno segnato dati in preoccupante aumento. Come amministrazione abbiamo stretto una preziosa sinergia con Kairos, che nell’ultimo anno ha potuto beneficiare di 25mila euro di contributi per progetti che coinvolgono quasi 300 ragazzi, il personale scolastico, oltre che i professionisti della sanità e circa 50 farmacisti delle farmacie comunali. La giornata nazionale del Fiocchetto Lilla è un momento importante, e ringrazio chi, come l’associazione Kairos, promuove iniziative che stimolano le istituzioni a fare rete. I ringraziamenti – conclude – vanno anche alle aziende sanitarie del territorio e a tutto il personale sanitario per il grande impegno che contraddistingue il loro lavoro quotidiano". Il programma. Domani, dalle 9 alle 12, nella Casa della Comunità Cittadella San Rocco, banchetto informativo, dalle 18.30 alle 20 (al bar pasticceria San Giorgio), incontro informale aperto ai genitori dei giovani in carico al centro. All’ex refettorio di via Boccaleone, dalle 20.30, l’associazione Kairos promuove una tavola rotonda che intende fare chiarezza su disturbi complessi. La stessa sera la fontana di piazza della Repubblica si tingerà di lilla. Sabato 16 ‘Il volo dei sogni Lilla’, serata-concerto alle 20.30 nella Sala Estense, a cura dall’artista Emiliano Toso.

Mario Tosatti