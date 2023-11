La giornata della solidarietà. Scatta la colletta alimentare

Il giorno della solidarietà. Colletta alimentare, torna a Ferrara la giornata dedicata alla raccolta di aiuti per le famiglie bisognose. "Facciamo un gesto concreto insieme". E’ con questo invito che oggi rispondono presente una quarantina i punti vendita, con mille volontari in campo per l’intera giornata. L’invito è quello di acquistare prodotti da donare come: olio, verdure o legumi in scatola, polpa o passata di pomodoro, tonno o carne in scatola e alimenti per l’infanzia. Promotore ufficiale della Colletta Alimentare è la Fondazione Banco Alimentare onlus, che sul territorio provinciale si avvale dell’attività del Centro Solidarietà Carità. In prima linea l’assessore Cristina Coletti, il vicepresidente della Fondazione Banco Alimentare Emilia Romagna Gianluca Benini, il presidente del Centro Solidarietà-Carità di Ferrara Fabrizio Fabrizi, il responsabile “Settore Famiglie” del Centro Solidarietà-Carità di Ferrara Massimo Travasoni, il responsabile provinciale per Ferrara della Colletta Alimentare Giuseppe Salcuni e al responsabile per il Comune della Colletta Alimentare Giancarlo Pavan. All’iniziativa, che compie 27 anni, rispondono presente tutti i supermercati Alì e Alìper. I volontari raccoglieranno prodotti a lunga conservazione per le strutture caritative convenzionate con Banco Alimentare, dalle mense per i poveri, alle comunità per i minori, dai banchi di solidarietà, ai centri d’accoglienza.

Alì Supermercati, azienda veneta della grande distribuzione fondata nel 1971, con un fatturato che sfiora nel 2022 il miliardo e 300 milioni di euro, conta 117 punti vendita in Veneto ed Emilia Romagna, dando lavoro a 4.600 collaboratori. Sul piano della sostenibilità ambientale, grazie agli interventi per limitare l’impatto delle attività, nel 2022 sono stati risparmiati all’ambiente 6.531 ton di CO2 grazie a relamping, impianti fotovoltaici, porte sui frigoriferi e recupero di calore da freddo alimentare e, ad oggi, sono stati donati dall’azienda, in collaborazione con i clienti, più di 52.000 alberi e 6 boschi urbani nell’ambito del progetto We Love Nature, in grado di catturare 3580 ton di CO2. Radicata territorialità e attenzione alla comunità hanno sempre fatto parte di questa storica azienda di matrice familiare.