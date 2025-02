La Giornata dell’epilessia. Tanti gli eventi organizzati

Nella giornata internazionale dell’epilessia, che ricorre lunedì 10, sono in programma diversi appuntamenti. Promossi dai medici del ’Centro per l’epilessia delle aziende sanitarie ferraresi’, in collaborazione con la ’Lega italiana contro l’epilessia’ (Lice) e con il supporto dell’assessorato alle ’Politiche sociosanitarie’ del Comune. I dettagli sono stati presentati ieri nella residenza municipale di Ferrara, dall’assessore Cristina Coletti, intervenuta assieme ad Agnese Suppiej – direttrice dell’unità operativa di pediatria di Ferrara –, Elisa Fallica – referente del ’Centro epilessia provinciale di Aou Ferrara’ –, Giuditta Pellino – referente dell’ambulatorio epilessia dell’età evolutiva di Aou Ferrara’ – e Wally Panizzolo – bibliotecaria di Casa Niccolini –.

"La giornata – ha ricordato Coletti - accende le luci su una problematica ancora sottovalutata, ma che ha un grande impatto. Per tali motivi l’epilessia è una sfida che coinvolge tutta la comunità. Come Amministrazione abbiamo deciso di illuminare di viola la fontana di piazza della Repubblica. Ringrazio le aziende sanitarie ferraresi e la Lice per l’impegno quotidiano nell’assistenza sociosanitaria e per avere organizzato eventi di qualità, che coinvolgono anche i più giovani". Il programma delle iniziative si articolerà su più giornate. Domenica 9, dalle 9 alle 12, al Palareno di Sant’Agostino, durante la quarta tappa del circuito ‘Volley S3’. Prevista nella serata di lunedì 10 dalle 18, l’illuminazione di colore viola per la fontana di piazza della Repubblica. Giovedì 13 l’appuntamento è alle 15.50 a Casa Niccolini, per un concerto tenuto dagli allievi della scuola secondaria di I grado ’Matteo Maria Boiardo’. Dopo un saluto delle autorità, gli studenti seguiti da Roberto Felloni musicheranno letture di medicina narrativa per raccontare cosa sia l’epilessia. Suggerito per bambini e ragazzi dai 6 anni in poi. Sabato 15, dalle 9 alle 12.30 alla Sala Estense ‘Siediti, Ascolta e Comprendi’, evento conclusivo dedicato alle scuole e a tutta la cittadinanza per fare chiarezza sulla patologia e sulle sue implicazioni.

Mario Tosatti