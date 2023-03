La giornata dell’oro blu "Le nostre terre hanno sete" Borracce in dono agli alunni

di Mario Bovenzi Era, fino a qualche anno fa, solo una festa. Allora le acque erano chiare, fresche, magari anche dolci. Adesso affannano torbide tra gli argini sempre più vicini e stretti di un fiume che resta un simbolo, di quanto la siccità può fare male. Dai campi alle imprese che costituiscono l’economia dell’acqua, dai rubinetti nelle case alle borracce che i bambini delle scuole ieri hanno sollevato in aula per primi loro consapevoli di quanto l’oro blu sia prezioso. E raro, avara è la pioggia, un colabrado almeno secondo il Codacons la rete idrica. Festa doveva essere e festa è stata – nonostante non ci siano nubi all’orizzonte e i terreni siano assolate distese di polvere – la giornata dell’acqua. Ma anche momento di riflessione. "La siccità è un’emergenza nazionale e internazionale. Benissimo ha fatto il governo a prevedere un commissario e una cabina di regia ad hoc. Le nostre terre hanno sete, i campi hanno sete, l’agricoltura ha sete. L’utilizzo responsabile parte dai banchi. Noi da qui siamo voluti partire". Ha detto il sindaco Alan Fabbri. E’ decollato un progetto nelle scuole che prevede la distribuzione gratuita di 8700 borracce (decorate con simboli del territorio dall’illustratore Alberto Lunghini), l’installazione di...