La giornata internazionale "Vinceremo l’omofobia"

Un impegno concreto per la difesa dei diritti Lgbtqi+. In occasione del 17 maggio, giornata internazionale contro l’omotransfobia, iniziativa in piazza Trento Trieste dalle 15 alle 19 con un banchetto informativo, contest fotografico e la panchina Rainbow. Un appuntamento che vedrà la collaborazione di diverse associazioni del territorio capitanate da Arcigay Gli Occhiali d’oro, insieme a Arci Ferrara, Agedo, Famiglie arcobaleno, Cam (centro uomini maltrattanti), Centro donna giustizia Ferrara, Cgil, Udu, Uil, Uisp e Warhol Station. L’obiettivo della giornata di domani è quello di promuovere iniziative e sensibilizzare per contrastare il fenomeno dell’omofobia, della bifobia e della transfobia. Le iniziative sono state presentate nella sede di Arcigay Ferrara Gli Occhiali d’oro-Ripagrande 12.

Un incontro a cui erano presenti il presidente di Arcigay Matteo Gilli, Emanuela Zucchini (Agedo), Valeria Ruggeri (Centro donna giustizia), Martina Greco (Udu), Michele Poli (Cam), Francesca Battista (Cgil Ferrara), Luca Veronesi (Warhol Station) e Eleonora Banzi (Uisp Ferrara). "Domani saremo in piazza – ha spiegato Gilli – con tutte le associazioni, che si riconoscono nella difesa dei diritti e sensibilizzazione di questo tema. Questa non deve essere solo una ricorrenza, ma un momento per dare voce a difesa dei diritti Lgbtqi+ per tutto l’anno. Si può e si deve ancora fare di più in termini di azioni concrete anche nel nostro comune. Sicuramente un plauso sicuramente per quanto fatto all’Iti Copernico-Carpeggiani per essere il primo a dotarsi del regolamento alias. Non è il solo ad avere intrapreso il riconoscimento della carriera alias a Ferrara, anche altre scuole lo stanno facendo e di questo siamo felici. Un percorso che passa anche dalla formazione dei docenti".

A seguire l’intervento dei vari rappresentati delle associazioni presenti che hanno aderito alla giornata del 17 maggio, tutti d’accordo nel sottolineare "Si dive proseguire verso una società sempre più inclusiva nei vari ambiti, scuola, lavoro e sport". Mario Tosatti