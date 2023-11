La giornata lavorativa a teatro

Con un tutto esaurito di 880 spettatori ha fatto il suo debutto nel dialettale della Pandurera il nuovo spettacolo de I Centesi di Ardin "Cal bròt viziét", tra gag, situazioni e personaggi scritta e messa in scena da Alessandro Ramin, che ha creato un testo originale basato sulla "normale" giornata lavorativa di una squadra di idraulici e nato dall’incontro con Gruppo Clima, l’azienda centese di impianti di riscaldamento e climatizzazione che ha fornito spunti, aneddoti e situazioni di vita realmente vissuta dai suoi tecnici alle prese con clienti bizzarri, anziani e rompiscatole. Ne è nata una commedia dialettale insolita che ha introdotto nuovi elementi nella scrittura del testo, nell’attualità della storia ambientata ai giorni nostri, nell’allestimento basato su proiezioni ed elementi scenici essenziali. Una sperimentazione, apprezzata dal pubblico che ha risposto calorosamente con continue risate e ripetuti applausi al veloce susseguirsi delle vicende sul palco, tutte, rigorosamente interpretate da uomini come i brillanti Stefano Pesci e Matteo Remondi, comprese le parti femminili. In procinto di portare lo spettacolo nelle prossime piazze, I Centesi di Ardin ringraziano gli spettatori di Cento per questo gruppo 20ennale e il Gruppo Clima, per aver promosso il nuovo e brillante incontro fra impresa e cultura.

l.g.