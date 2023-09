La giornata mondiale della sindrome Feto-alcolica Ausl in campo per i rimedi In occasione della Giornata Mondiale della Sindrome Feto-Alcolica, l'Ausl di Ferrara ha attivato una rete di supporto per bambini, adolescenti e adulti affetti da questa sindrome. Sono state create occasioni di formazione e sensibilizzazione per prevenire l'assunzione di alcol in gravidanza.