La Giornata . Tante le iniziative. Campagna choc della Regione

"Non possiamo darla vinta a chi pensa di avere il possesso su un’altra persona". Così il sindaco Alan Fabbri dopo la firma del protocollo in Prefettura il quale aggiunge: "Come enti locali stiamo facendo la nostra parte: il Comune è capofila del progetto ’Uscire dalla violenza’, che ha in gestione anche due case-rifugio, con 22 posti letto complessivi, tutti occupati. Al progetto aderiscono tutti i comuni della provincia. L’impegno c’è e potenzieremo sempre più le risposte, ma a livello nazionale è fondamentale che si garantiscano pene certe e adeguate affinché si disinneschi, da subito, di fronte al rischio, la spirale delle violenze".

Tante le iniziative in previsione della Giornata contro la violenza delle donne di sabato e non solo. Il 25 in città la Spi Cgil portarerà mazzi di fiori sulle tre panchine rosse. Il 27, invece, lo stesso sindacato alle 17 al bar ’La Farmacia’ di Galleria Matteotti darà spazio a letture di storie di femminicidi e violenze, per riflettere e prevenire; iniziativa dal titolo ’Diamo voce a chi è silenziata dalla violenza’. Il 30 dalle 17.30, nella Sala Verde della Cgil, incontro pubblico con la scrittrice Valeria Scafetta autrice del libro ’Donne e antimafia’. Anche le due aziende sanitarie ferraresi (Ausl e Sant’Anna) scendono in campo con una serie di appuntamenti per l’intero mese tra cui il convegno spettacolo dal titolo ’Quello che le donne non dicono’ in programma domani dalle 15.30 alle 18.30 alla la Sala Estense. Sabato dalle 8 alle 13, invece, convegno formativo dal titolo ’Il contributo della professione infermieristica nella prevenzione, contrasto e presa in cura delle donne vittime di violenza’ nell’aula magna di Cona. Mentre prosegue tutto novembre la mostra ’Noi’, esposta nell’area accoglienza (ingresso 1) dell’ospedale.

Anche la Regione non sta a guardare e ha annunciato una campagna choc. “Se mi lasci ti rovino”, “Puttana”, “Dove ca..o sei stata? Dammi il cellulare”, “Stai zitta, devi obbedirmi”. Frasi dure come schiaffi per sensibilizzare la popolazione contro la violenza sulle donne: frasi che per tutto il 2024 sarà possibile leggere nelle strade e nelle piazze delle città dell’Emilia Romagna, compresa Ferrara, attraverso “Se te lo dice è violenza”, la nuova campagna di comunicazione che partirà da gennaio. Si tratta di 12 frasi violente rivolte dagli uomini alle donne: una per ciascun mese.

Attraverso l’iniziativa ’Aggiungi 1 euro alla tua spesa’, attiva da oggi a domenica in tutti i punti vendita Conad, infine i clienti avranno l’opportunità di contribuire alla causa. Il ricavato verrà interamente devoluto a 35 centri antiviolenza.