’La Giostra del Monaco’ ritorna. Sfide, gastronomia e rievocazioni

I libri di storia raccontano di eventi senza precedenti, i quali hanno contribuito alla costruzione della civiltà moderna e a scrivere pagine di storia che tutt’ora ricordiamo durante il periodo scolastico. L’infarinatura classica, però, non riesce spesso a coinvolgere, compromettendo dunque lo scopo finale di ricordare e, perché no, curiosare negli almanacchi della città in cui si abita. Tuttavia Ferrara si presta in maniera eccellente al ricordo degli scorsi secoli, circondata dal lascito degli estensi e dalle contrade. Ed ecco che, nei dintorni della stazione ferroviaria, ci ha pensato proprio quella di San Giacomo a organizzare una rievocazione storica, mescolando uno stile ludico e di grande intrattenimento con una forte radice storica. Alla sua 21^ edizione, la Giostra del Monaco non è solo un evento cittadino, ma un patrimonio culturale riconosciuto dal Ministero della Cultura e riconosciuto come manifestazione storica a livello regionale.

Un bel vanto, come testimoniato dall’assessore alla Cultura e al Palio Marco Gulinelli: "È un evento straordinario che permette di immergersi in un luogo suggestivo, vivendo un pezzo della nostra storia. Tutti avremo la possibilità di inserirci in un contesto che non abbiamo mai vissuto, costruendo un ponte incredibile fra le generazioni passate. Adatto per ogni età, questo villaggio medievale rappresenta un modo originale per passare una giornata diversa dalle altre. Qui si vede la forza della comunità, vista anche la collaborazione di AVIS, l’associazione Strada dei Vini e dei Sapori, Protezione Civile, ANT e numerose associazioni di rievocazione storica provenienti da tutta Italia". Parole di un certo spessore che anche il presidente della contrada Giannantonio Braghiroli ha voluto rimarcare a più riprese: "Riuscire a organizzare questo evento per così tanti anni non è così facile, soprattutto per il significato che ha per la contrada, per i cittadini e per la città.

Non dimentichiamoci che questa è una festa, ma che ricorda un evento realmente accaduto, ovvero la battaglia di Cassano D’Adda nel 1259. In quello scontro fu Azzo VII a trionfare e a iniziare il dominio estense a Ferrara: una tappa davvero fondamentale per la nostra storia". La festa, come da tradizione, si svolgerà sul suggestivo Baluardo di Santa Maria della Fortezza in viale IV Novembre, a partire dal 28 agosto fino al 7 settembre. Illustrati dal massaro Paolo Catani, sono diversi gli appuntamenti fissi, con decine di attività organizzate: passeggiate con pony e cavalli nel Maneggio dell’Aquila Bianca, curato dall’ASD Il Tridente, un’ampia area giochi aperta a tutti i bambini, laboratori per i più piccoli con la ’Maga Pasticciona’, la possibilità di provare il tiro con l’arco e visite guidate all’accampamento medievale, per passeggiare tra fabbri, tessitori, falegnami, scudieri e mercanti.

Saranno allestite anche ampie aree ristoro, con piatti tipici della tradizionale cucina ferrarese e decorate in pieno stile medievale: la Taverna dell’Aquila Bianca, aperta tutti i giorni dalle 19.30 e anche la domenica a pranzo dalle 12.30, la Locanda del Monaco e l’Hostaria del Borgo, entrambe aperte tutti i giorni dalle 18.30, con il sabato e la domenica dalle 17. Infine non mancheranno le riproduzioni di battaglie tra cavalieri e sfide su cavallo in un percorso unico nel suo genere. "Confermo la spettacolarità della manifestazione, – ha concluso poi Carlo Magri della Fondazione Palio di Ferrara – nonché la sua incredibile importanza per la città di Ferrara. Tutto viene svolto in totale sicurezza ed è un’occasione d’oro per vivere a 360 gradi un frammento di vita di molti secoli fa".

