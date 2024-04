La giostra senza barriere. É la festa dell’inclusione

Una giornata dedicata alle persone con disabilità alla fiera di San Giorgio. Gli esercenti dello Spettacolo Viaggiante, che operano alla fiera dedicata al patrono della città, hanno organizzato ieri mattina, in collaborazione con il Comune e con l’Autorità Garante delle Persone con Disabilità, la terza edizione della giornata al luna park della Fiera di San Giorgio a disposizione anche delle persone con disabilità per una mattinata intera aperta a tutti, in un’ottica di inclusione.

A presentare quest’appuntamento l’assessore comunale Angela Travagli, il garante delle persone con disabilità con Davide Conti e Carlos Dana e Luca Cutter per gli esercenti dello spettacolo viaggiante. Come nei due anni precedenti, le attrazioni sono rimaste aperte gratuitamente ai partecipanti con alcune attenzioni. Tra queste, riduzione delle fonti rumorose e luminose, servizi igienici accessibili. Quest’anno, inoltre, i gestori del Bar Paradiso Verde hanno offerto una merenda durante la manifestazione. "Siamo molto contenti di come sta procedendo questo appuntamento che da tre anni vede una partecipazione sempre più ampia di persone e associazioni. Quest’anno oltre che dal territorio ferrarese hanno partecipato persone da altre province a testimoniare la validità dell’iniziativa" hanno affermato l’assessore Travagli e i garanti Dana e Conti. "Ringraziamo in particolare – hanno sottolineato i Garanti – gli operatori dello spettacolo viaggiante per l’impegno profuso alla buona riuscita della giornata inclusiva e il Comune con l’assessore Angela Travagli per averne supportato l’organizzazione". Per l’assessore Angela Travagli "è un gesto di inclusione e solidarietà che si consolida, quello compiuto dagli operatori dello spettacolo viaggiante, in collaborazione con il Garante per le persone con disabilità, nell’aprire il luna park rendendolo accessibile per un giorno".

Mario Tosatti