La giungla dei monopattini: "In troppi ancora senza casco, sfiorano le auto ad alta velocità e spesso sono a bordo in due"

Girare in monopattino senza casco e viaggiare in due è diventata quasi la norma: una (brutta) abitudine che riguarda anche la nostra città. Soprattutto i giovanissimi viaggiano a zig-zag tra la gente nelle isole pedonali, circolano di sera senza il giubbotto riflettente o contromano sulle strade extraurbane, percorrono marciapiedi e corsie preferenziali, ci salgono in due, anche minorenni. È questo il far west urbano degli utenti dei monopattini elettrici, fotografato da residenti e automobilisti. Non solo. La maggior parte dei guidatori di monopattini afferma di non conoscere molte delle regole cui dovrebbe attenersi, dall’altro le forze dell’ordine si dimostrano – secondo i cittadini – anche troppo indulgenti. A colpire, è il disincanto con cui viene descritto il fenomeno, accompagnato dalla diffusa mancanza di consapevolezza delle basilari norme di prudenza e sicurezza.

Tra gli interpellati, infatti, ci sono minorenni del tutto ignari dell’obbligo d’indossare il casco e il giubbotto riflettente nelle ore serali, adulti non a conoscenza del limite di velocità di 6 chilometri orari previsto nelle aree pedonali, esponenti delle forze dell’ordine che ammettono come molti giovani preferiscono di sera il monopattino all’auto, per non correre rischi di sanzioni dovute allo stato di ebbrezza. Tra centro e periferie, del resto, si incontrano monopattini con le buste della spesa che barcollano appese al manubrio. Il nostro viaggio nella città alla ricerca dei trasgressori inizia da via Bologna. Molti ragazzi, dopo aver noleggiato i monopattini elettrici, li abbandonano sui marciapiedi e agli angoli delle strade. Per incontrare il primo rider con il casco bisogna arrivare davanti al parcheggio Kennedy. Nei dintorni del centro i caschetti si fanno più frequenti, ma nulla più. Qualche metro più avanti un giovane percorre a tutta velocità la pista ciclabile, taglia un’area pedonale e schizza verso il marciapiede evitando a fatica i pedoni. A guardare la scena c’è Giuseppe Trapassi: "Sono troppo veloci e sfrecciano fra le auto, spesso in modo pericoloso. Nessuna poi ha il casco, questo è un dato di fatto. Una volta mi ha superato un monopattino che faceva almeno i 60 chilometri orari". In via Darsena il via vai a metà mattinata si fa incessante. Così come le infrazioni. Laura Fioresi lancia una proposta: "Servono delle corsie dedicate per i monopattini. E poi dovrebbe essere data la possibilità di reperire i caschi per chi li noleggia. Un sistema che di noleggio anche della protezione sempre a pagamento. La notte, poi, è difficile distinguere i monopattini dove c’è meno illuminazione. Il rischio è che vengano investiti". Intanto, un altro monopattino sfreccia in via Darsena e il conducente si muove con le cuffiette nelle orecchie. Il casco? Neanche l’ombra. Il problema per Adam Atik è che la città dovrebbe essere più sostenibile: "Abbiamo corsie per le bici tratteggiate e senza cordolo. Questa situazione è pericolosa sia per i ciclisti che per chi ha un monopattino. Se poi guardi le frazioni mancano i collegamenti ciclabili. Mi riferisco a Cocomaro, Quartesana, poi anche nelle vie Pomposa e Comacchio. La stessa situazione si ripete appena fuori Francolino dove mancano corsie dedicate per bici e monopattini".

Andrea Balboni vorrebbe un maggior controllo da parte delle forze dell’ordine: "Devono multare gli indisciplinati, soltanto così si evitano pericoli. Salvini ha creato le regole, ma ora bisogna farle rispettare. Magari investendo di più sulle forze dell’ordine, assumendo più personale da dedicare al controllo nelle strade. Li vediamo tutti i trasgressori e basterebbe poco per sanzionarli". Gli fa eco il fratello Luca Balboni: "Spesso agli incroci chi guida un monopattino non rispetta la precedenza. si lanciano in mezzo alla strada e di notte è davvero impossibile vederli. Le lucine di posizione sono davvero piccole". Sulla stessa lunghezza d’onda Carlo Magri: "Una volta uno di quei monopattini mi ha tagliato la strada mentre passavo in auto. Non so come sono riuscito ad evitarlo".