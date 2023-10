"La giunta ha ignorato la minoranza"

"Partecipazione alla stesura del Pug? I consiglieri di minoranza sono stati letteralmente estromessi da un atto che cambierà la morfologia cittadina per i prossimi decenni. E questo è gravissimo". Roberta Fusari, capogruppo di Azione Civica torna sulle barricate dopo l’annuncio, da parte dell’amministrazione, della sostanziale chiusura del Piano Urbanistico Generale.

Fusari, l’amministrazione ha spiegato che uno dei punti di forza di questo piano è proprio la condivisione con la città e gli stakeholder. Non è così?

"L’amministrazione ha, come sempre, incontrato i propri elettori e i portatori di interessi. Non ha minimamente coinvolto l’opposizione. E questo è gravissimo. Parlano di partecipazione quando il primo luogo per la partecipazione – il Consiglio comunale – viene costantemente ignorato".

Quali saranno i primi quesiti che porrà all’amministrazione una volta che il Pug approderà in Consiglio?

"La prima cosa che chiederò sarà quali strategie l’amministrazione metterà in atto per contrastare i fenomeni di cambiamento climatico che stiamo attraversando, quali strumenti ha previsto per recuperare le zone degradato. Premetto che ancora non ho avuto modo di visionare il documento, ma da quello che trapela il nuovo Pug mi sembra più che altro la fotografia dello stato attuale dei fatti".

Il percorso per arrivare al nuovo Piano è durato poco meno di due anni. Per la giunta è un vanto: tempi record.

"Questa è un’altra falsità che vanno raccontando. Non solo non sono tempi record, ma siamo ben oltre i limiti imposti dalla legge. La giunta avrebbe dovuto fare il passaggio preliminare in giunta del Pug a dicembre del 2021".

L’accusa che viene mossa all’opposizione – all’epoca maggioranza – è quella di aver impiegato oltre dieci anni per arrivare a definire il Psc e il Rue. È così?

"Il Pug si compila sulla base di una legge regionale che noi, durante il precedente mandato e prima ancora (era il 2009) abbiamo contribuito a cambiare perché la precedente legge sui piani comunali non era più adeguata al contesto. Detto questo, noi abbiamo comunque gestito moltissime partite strategiche, anche ricorrendo al Poc".

f. d. b.