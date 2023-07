"La giunta intende ricontrattare con Hera Spa?"

Il consigliere comunale del Pd, Francesco Colaiacovo, ha ricolto una intepellanza all’amministrazione comunale per se sapere se è loro intenzione "ricontrattare con Hera Spa la convenzione per la gestione del teleriscaldamento, in specie nella parte in cui si formulano i criteri per la determinazione della tariffa, svincolando il prezzo della componente rinnovabile che deve essere determinato tenendo conto dei reali costi di

produzione, dalle altre componenti in modo da garantire quella convenienza economica rispetto al gas che da sempre è stata garantita agli utenti ferraresi". L’esponente Demha ricordato che, nel corso della commissione di martedì 27 giugno scorso, i rappresentanti di Rete Civica con dati alla mano, "hanno messo in evidenza come l’addendum sottoscritto dalla Giunta Fabbri abbia danneggiato gli utenti del teleriscaldamento non solo nell’immediato, ma soprattutto in prospettiva futura, dove il prezzo della componente geotermica fissato fino al 2040, rischia di superare per oltre il doppio il prezzo del Gas". In un contesto di incentivo all’uso di energie rinnovabili, secondo Colaiacovo all’operatore economico dovrebbe essere garantita una "remunerazione che tenga conto del costo effettivo di produzione di tali risorse, lasciando al mercato il prezzo della sola componente non rinnovabile". Il consigliere ha anche ricordato che 250 condomini hanno presentato un esposto all’Autorità garante della concorrenza, chiedendo l’apertura di una istruttoria contro Hera per abuso di posizione dominante per aver stabilito prezzi troppo elevati, relativamente al servizio di Teleriscaldamento.