La grande avventura di Davide: "In giro per il mondo in tandem per aiutare i non vedenti"

Si terrà domani dalle 19, al Lost Road Beer Company di via del Mercato, la presentazione del progetto “I to Eye”, iniziativa di Davide Valacchi, 33 anni, cieco dall’adolescenza, che ha l’obiettivo di raccontare viaggi in tandem in giro per il mondo dal punto di vista di una persona non vedente e di promuovere il tandem come mezzo di inclusione delle persone con disabilità visive. A cinque anni dall’ultimo viaggio, sulla via della seta, 13.000 chilometri e 12 paesi attraverso Europa ed Asia, Davide sta per ripartire. Il 5 ottobre infatti, con Antonio e Riccardo, Davide partirà da Bologna alla volta dell’Africa occidentale. Un’avventura di circa 6 mesi che li porterà nei meandri del continente forse più selvaggio e meno conosciuto, attraverso le impervie e meravigliose montagne del sud della Spagna e del Marocco, per poi attraversare l’inospitale deserto del Sahara e raggiungere le savane e le foreste dell’Africa tropicale ed equatoriale. La serata di domani sarà anche occasione per avviare ufficialmente una raccolta fondi, a favore di Cbm Italia, un’organizzazione internazionale impegnata nella salute, l’educazione, il lavoro e i diritti delle persone con disabilità dove ce n’è più bisogno, in Italia e nel mondo. Il ricavato della serata andrà ad un progetto attivo in una regione del Niger.

Beatrice Bergamini