La grande città, eredità del Novecento. Focus su D’Annunzio

Nel ciclo intitolato ‘Riflessioni sull’ambiente’ non poteva mancare un appuntamento in ambito letterario ed estetico. La grande città e il sogno di una vita in bellezza: un’eredità del Novecento. Si parlerà di modernità e bellezza, della città fra trasformazione e valorizzazione del territorio e anche del rapporto tra Ferrara e la campagna. Non mancheranno riferimenti alla letteratura, con particolare riferimento a Gabriele D’Annunzio e la sua poesia dedicata alla nostra città, nonché al preraffaellita Morris e la sua opera artistica bilanciata tra unicità e accessibilità. Introduce l’incontro Emanuele Carnevale (Direttivo Istituto Gramsci Ferrara). L’evento è organizzato da Istituto Gramsci Ferrara in collaborazione con Isco Ferrara, Cgil Ferrara e biblioteca Ariostea, con il patrocinio del Comune di Ferrara e del Laboratorio per la Pace Ferrara di Unife.